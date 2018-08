Ary Toledo fará apresentação única em Mogi Mirim

O humorista e músico Ary Toledo, 80 anos, traz o seu show para Mogi Mirim numa apresentação única, que ocorrerá no dia 10 de agosto, a partir das 21h, no Clube Recreativo, situado a Rua Dr. José Alves, 55, região central da cidade.



Considerado um dos maiores humoristas brasileiros de todos os tempos, conhecido por suas piadas politicamente incorretas e sátiras políticas, Ary Toledo está comemorando 53 anos de carreira. Antes da chegada da internet, já possuía um acervo de 30 mil anedotas, que contava em shows, discos, programas de TV e livros.



Os ingressos para o show em Mogi Mirim são vendidos diretamente no Clube Recreativo, mas também podem ser adquiridos pela internet, no site megabilheteria.com. A entrada inteira custa R$ 60, mas aquelas vendidas antecipadamente (até o dia 9) custam R$ 45. Professores, estudantes e pessoas acima de 60 anos pagam meia: R$ 30.



A COMARCA apoia o evento. Por isso, os leitores do jornal que recortarem o anúncio publicado na edição impressa e levarem ao ponto de venda também terão direito a pagar meia-entrada. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (19) 9 8199 3218.