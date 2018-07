Ataque de abelhas causa morte de idoso

Um ataque de abelhas na tarde de quinta-feira, 19, resultou na morte de Silvio Gomes, de 71 anos. A vítima estava trabalhando em um terreno na Rua da Penha, região do Mirante, quando foi atacado por um enxame. Outros trabalhadores, que também estavam no local, chegaram a levar picadas e foram encaminhados ao Pronto Socorro.



O incidente que resultou na morte de Gomes ocorreu por volta das 15h30. Segundo informações, ele estaria trabalhando no local com um trator. Assim que houve o ataque, as unidades de Resgate e a Brigada de Incêndio foram acionadas, assim como ambulâncias do SAMU. Alguns brigadistas que estavam de roupas especiais para este tipo de ocorrência conseguiram se aproximar, mas Gomes já estava sem vida. A violência com que os insetos atacaram foi grande, tendo a vítima sendo muita atingida na região do rosto e do tórax.



Outros colegas que trabalhavam no terreno e foram picados tentaram socorrer o companheiro, mas, sem sucesso. Todos realizavam a limpeza do local. Alguns brigadistas também foram alvos das abelhas.



A área onde ocorreu o ataque foi interditada, até que as abelhas se “acalmassem”. Foi feita uma varredura, na tentativa de descobrir a motivação. A princípio, foi ventilado que a vítima havia passado com o trator em cima da colmeia, porém, não foi encontrado nada no local. Também foi levantada a hipótese de que o barulho do trator possa ter provocado as abelhas, que na defensiva, atacaram.