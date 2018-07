Elektro recua e lotéricas continuam recebendo contas de energia elétrica

A Elektro voltou atrás e decidiu renovar o convênio existente com a Caixa Econômica Federal (CEF) que permite às casas lotéricas receber o pagamento das faturas de energia elétrica. A concessionária que atua em Mogi Mirim havia anunciado no mês passado o rompimento com o banco.



No entanto, com o acordo, o contrato não será mais encerrado ao final do mês de agosto, como anunciado previamente pela Elektro. “O contrato que permitia as lotéricas receber o pagamento das contas de energia foi extinto em decorrência da elevação de quase 48% no valor da tarifa por fatura arrecadada”, afirmara a concessionária em junho.



Além das lotéricas como canais de arrecadação, os clientes das 228 cidades atendidas pela Elektro também permanecem contando com os correspondentes bancários como locais de pagamento. Para os consumidores que optarem pela quitação das faturas de forma prática sem necessidade de deslocamento, a empresa disponibiliza pagamentos por meio do site http://www.elektro.com.br, aplicativo ou débito automático.