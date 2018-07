Festimm 7 vai até sábado com palco externo e food trucks

Neste ano, o Festival de Inverno de Mogi Mirim (Festimm), que começou na sexta-feira, 29, está diferente das edições anteriores e muitas das atrações serão totalmente gratuitas, com a finalidade de atrair um público maior ao evento.



Desta forma, muitas bandas tocarão no palco externo do Festimm, que estará localizado ao lado da entrada do Centro Cultural “Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, na área de estacionamento do local, ao lado do antigo Centro de Saúde. Haverá ainda várias opções de food trucks em uma completa Praça de Alimentação.



No dia 5, quinta-feira, após o show no teatro, às 21h30, Brandini Trio dá seu show repleto de Jazz e MPB. No dia 6, Monallizza faz um verdadeiro tributo à Tim Maia, um dos maiores ícones da música brasileira. Possui um repertório passando por todas as fases do Tim: desde os clássicos dançantes, românticas, funks, e muito mais.



E no dia 7, para fechar a programação do Festimm com chave de ouro, uma mistura de ritmos, vozes e instrumentos. Por aproximadamente 12 horas, diversas bandas, músicos, vozes irão se revezar para animar o pessoal. Carlos Lima Trio; Dailton Lopes, Luiz Lima e convidados; The Banda’s Band; Paulo Pimenta; Thiago Paccola; Banda Lyra e Orquestrinha Lyra são alguns que integram a programação do último dia de festa!



NO TEATRO

Hoje, terça-feira, os grupos da Lyra fazem um grande musical, envolvendo mais de 300 vozes e músicos, em uma homenagem a Milton Nascimento, chamada de “As várias pontas de uma estrela”.



“Films & Games in Concert” é a atração certa para aqueles que curtem games e filmes. Trata-se de um concerto-espetáculo, que será apresentado pela Orquestra Sinfônica de Americana na quarta-feira, às 20h. A regência é de Álvaro Peterlevitz. As trilhas serão tocadas junto com a exibição de vídeos com trechos dos filmes como "Star Wars", "Game of Thrones" e "Piratas do Caribe", além de trilhas de videogames, tais como "Battlefield", "Super Mario" e "Final Fantasy".



Na quinta-feira, às 20h, a Orquestra Oficina de Cordas, de Campinas, traz ao palco do Centro Cultural de Mogi Mirim as Quatro Estações de Antonio Vivaldi. Uma apresentação diferente do formato tradicional de concerto, com mudanças de iluminação e projeção de pinturas que ilustram e criam o clima das estações que serão interpretadas pelo violinista Guilherme Caleb. Após o show no teatro, às 21h30, Brandini Trio dá seu show repleto de Jazz e MPB.



Na sexta, 6, a Camerata de Cordas Lyra Mojimiriana presta homenagem a um dos grupos mais icônicos: o Queen. O espetáculo “Queen Sinfônico” traz grandes músicas da banda britânica, que tinha a voz de Freddie Mercury, em um espetáculo instrumental, com a participação do solista Guga Costa, que irá agradar os amantes do rock. É as 20h.



Na saída do teatro, a banda Monallizza já chama o público para um verdadeiro tributo à Tim Maia, um dos maiores ícones da música brasileira. O grupo possui um repertório extenso, passando por todas as fases do Tim: desde os clássicos dançantes, até os funks.







INGRESSOSO público que prestigia o Festival de Inverno de Mogi Mirim (Festimm), neste ano terá maior comodidade na hora de adquirir os ingressos para as atrações no teatro do Centro Cultural: eles já estão sendo disponibilizados para compra pela internet. Os tickets custam R$ 20 (inteira), mas aqueles que comprarem antecipadamente irão pagar o valor de meia-entrada, ou seja, R$ 10.Desta forma, quem quiser assistir as atrações pagas, poderão fazer a compra online pelo site www.festimm.com.br, de forma rápida e simples, sem a necessidade de sair de casa ou do trabalho. Ao entrar no site oficial do Festimm, basta escolher o espetáculo e clicar no botão “Comprar”. O usuário será direcionado ao site Eventbrite e deverá clicar no botão “Ingressos” e, na página que irá abrir, basta escolher a quantidade desejada e os lugares no teatro. Após isso, basta escolher a forma de pagamento: boleto bancário ou pelo cartão.Um voucher será gerado com as informações da data escolhida, bem como o lugar no teatro e um QR Code, que é fundamental para a entrada no teatro. Esse documento deverá ser impresso e entregue na portaria, para que o código seja escaneado.Mesmo com a novidade, os ingressos continuarão sendo comercializados na sede da Lyra Mojimiriana, localizada na Avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 51, ao lado do Teatro de Arena.