Mirlene é campeã e recordista na Espanha

A esquiadora e corredora Mirlene Picin venceu no domingo, 15, a 2KV Collarada, única prova de Kilometro Vertical realizada na Espanha. O evento, em sua oitava edição, teve largada do vilarejo de Villanúa, Huesca, Região dos Pirineus Aragones da Espanha, com chegada ao topo do Pico Collarada. Mais do que vencer, Mirlene quebrou o recorde da prova, estabelecendo uma nova marca a ser superada nessa distância.



O recorde feminino da prova pertencia à espanhola Ainhoa Lendinez com o tempo de 1h52m40s, registrado na edição de 2013. A brasileira baixou o tempo da prova em oito segundos, registrando 1h52m32s.



Kilometro Vertical consiste em provas de subida na montanha. A largada é feita na base e o ponto final costuma ser o pico. O Kilometro Vertical não é uma prova de um quilômetro de distância e, sim, de um quilômetro de desnível positivo. As distâncias dos eventos podem variar de 2,5 Km até no máximo 5 km morro acima. O percurso tem que ter um ganho de elevação ao redor de 1.000 metros, com inclinação variando entre 35% a 50%.



Na prova de 2KVCollarada, ao invés dos 1.000 metros, são 2.016 metros de altimetria positiva acumulada, em um percurso de 8,5 km. A prova largou da base da montanha no vilarejo de Villanua, a 870 metros do nível do mar, e a chegada foi no Pico Collarada, a 2.886 metros de altitude.



A Espanha é o local onde se concentra a maior quantidade de provas deste tipo, com uma cultura muito grande dessa modalidade. A maior dificuldade de se realizar o Kilometro Vertical Dobrado é encontrar um local que permita toda essa ascensão em uma subida única e também a segurança dos atletas. Muitos trechos têm que ser ultrapassados pelos atletas com técnicas de escaladas, mas sem o equipamento de segurança.



A largada dos atletas é feita individualmente contra o relógio, dividida em baterias de 8 a 10 atletas, ou a largada em massa, como acontece em qualquer evento de corrida. Ganha quem fizer o menor tempo do ponto mais baixo ao ponto mais alto. Os bastões de caminhada são muito utilizados entre os corredores desta modalidade.



O 2KV de Collarada foi o segundo evento desta natureza que a atleta competiu. A estreia nesta modalidade foi em maio, no Kilometro Vertical de Zegama, País Basco, evento com 1.000 metros de ascensão direta, em percurso de 5.4 km. Mirlene segue em período de treinamento na Espanha.



