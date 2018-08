No lugar de Gusttavo Lima, Rodeio de Itapira terá dupla "sensação" do momento

Um conflito na agenda do cantor sertanejo Gusttavo Lima acabou por inviabilizar sua presença na próxima quarta-feira, 01, durante a abertura do Itapira Rodeio Show 2018.



O antigo escritório que tomava conta da agenda de Gusttavo Lima, o Work Show, vendeu a atração para a cidade goiana de Lucas do Rio Verde. Porém, os atuais responsáveis por esse serviço não foram informados e o show foi vendido para a Prates & Prates, promotora do rodeio itapirense, para o mesmo dia.



O escritório foi trocado, inclusive com uma declaração pública do sertanejo há algum tempo sobre o ocorrido. “Nós vínhamos cumprindo rigorosamente o contrato que havíamos assinado, inclusive com 75% do valor do show depositado em conta bancária. Só fiquei sabendo na sexta agora (dia 27 de julho). É uma pena, mas às vezes acontece”, lamentou o empresário Fábio Prates, diretor da Prates & Prates, responsável pelo Itapira Rodeio Show.



Segundo Fábio, foram oferecidas outras datas para o show, mas essas se tornaram inviáveis. “Nos falaram que o show poderia ser na terça-feira (31 de julho) ou na segunda, dia 06 de agosto, mas deixamos claro que seria impossível por uma série de fatores”, explicou o empresário, sendo um desses motivos o próprio alvará do evento.



O empresário ainda tentou fazer uma ‘dobradinha’ na quinta-feira, 02, junto com o xará Gustavo Miotto, mas Gusttavo Lima não conseguiria chegar a tempo. Foi cogitado para o domingo, junto com Anitta, mas como o sertanejo tem o show ‘Boteco do Gusttavo’ em Goiânia, não chegaria a tempo do evento em Itapira.



SUBSTITUIÇÃO

Para manter a qualidade do evento, a Prates & Prates anunciou para o lugar de Gusttavo Lima a dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano. Os dois formam hoje a dupla mais badalada do país, com shows que movem multidões.



Entre os vários sucessos, destaque para ‘Largado às Traças’, ‘Cadeira de aço’, ‘Amigo Taxista’, entre muitas outras.



Mas a direção da Prates & Prates garante que se alguém se sentiu lesado e quiser o dinheiro do show de quarta-feira de volta, é só entrar em contato pelo telefone: 9.8256-9103.





Zé Neto & Cristiano abrem o rodeio, na quarta