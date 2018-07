Prefeito manda Fênix suspender integração

Diante das reclamações de usuários do transporte coletivo de Mogi Mirim, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) determinou nesta quarta-feira, 18, que a empresa Fênix volte a operar com o mesmo itinerário que adotava antes do sistema de integração, iniciado na última quinta-feira, 12. Os horários, que já eram conhecidos pelos passageiros, voltarão a ser cumpridos. As mudanças já valem a partir de sexta-feira, 20.



Por meio de notificação feita pela Secretaria de Suprimentos e Qualidade, a empresa terá que voltar com os itinerários antigos e terá 20 dias para implantar um novo sistema de integração que se adeque à necessidade dos usuários, sem que eles sejam prejudicados em seus deslocamentos.



“É inaceitável que os usuários do transporte coletivo, que deveriam ser beneficiados com a integração, estejam descontentes com a mudança feita pela empresa. Exijo o retorno imediato dos horários e um estudo rápido da empresa, sob o acompanhamento da Secretaria de Transportes, para implantar o sistema de forma a beneficiar e não confundir a população”, afirmou o prefeito, em nota divulgada à imprensa.



Com isso, a expectativa é de que todos os contratempos causados pelo sistema sejam solucionados até sexta-feira e uma nova integração, sem alterar os trajetos já realizados pelos ônibus na cidade, seja estruturada.



Representantes da empresa assinaram a notificação na manhã desta quarta-feira, 18, e acataram a decisão do prefeito, sob pena de providências legais previstas no contrato de concessão em caso de descumprimento.