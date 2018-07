Servidores municipais passarão a receber salário pelo Bradesco

O Bradesco é a nova instituição bancária responsável pelo repasse dos salários aos funcionários municipais. Em junho, por quase R$ 4,4 milhões, o banco privado venceu a licitação realizada pela Secretaria de Suprimentos e Qualidade. A previsão é que a folha de pagamento de agosto – cerca de R$ 12 milhões – seja efetivada através da rede de atendimento eletrônico do segundo maior banco do país.



No entanto, para isso, a agência precisa formalizar a abertura da conta dos funcionários, que acontecerá de dia 30 de julho a 17 de agosto, das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira, na Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), localizada na avenida Luiz Gonzaga de Amoedo Campos, 500. A data de atendimento está reservada de acordo com a primeira letra do nome do servidor.



Para agilizar o atendimento, o funcionário deverá apresentar original e cópia de um dos seguintes documentos: RG, CNH, Carteira de Identidade Militar, Carteira de Trabalho ou Carteira de Inscrição em entidade de classe, como OAB, CRM e outros. Será obrigatório a apresentação do CPF, caso o número não conste em nenhum dos documentos anteriores e comprovante de endereço emitida no máximo há 120 dias ou contrato de locação.



A agência disponibilizou ainda o telefone (19) 3814-1700 para obtenção de esclarecimentos mais específicos ou o interessado poderá comparecer na agência localizada na praça Rui Barbosa, 51, Centro. Atualmente, o repasse dos salários do funcionalismo municipal ocorre pela Caixa Econômica Federal.