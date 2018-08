Ação apreende mais de 100 kg de maconha

Uma operação realizada pelo Ministério Público de Itapira em conjunto com a Polícia Militar de Mogi Mirim na data de ontem, sexta-feira, 3, resultou na prisão de Sérgio Marangoni, 43 anos, e na apreensão de 217 tabletes de maconha, que totalizaram 101 quilos da droga.



Os policiais militares Tenente Fernanda, Hoffmann, Galvão, Siqueira, Borin, Montoni e Vitor, e os membros da ROCAM, Domingos, Acácio, Menezes e Bruno Santos, foram acionados pela promotoria pública de Itapira para o cumprimento de um mandado de busca e apreensão em uma residência na Rua Suruí, no bairro Mogi Mirim II, Zona Leste da cidade.



Ao chegarem ao local, pouco depois das 6h30, foi realizado o cerco policial para evitar fuga. Os PMs escalaram o telhado e, ao perceber o barulho, o suspeito que estava no interior da casa abriu uma porta do segundo andar, sendo abordado. A ele foi passada a informação sobre a existência do mandando de busca e, indagado sobre a existência de entorpecentes no local, relatou que a droga estaria em um quarto, no andar térreo.



Marangoni seguiu para o cômodo com os policiais, onde foram encontrados, dentro de uma bolsa e de um tambor, os tabletes de maconha que totalizaram os mais de 100 quilos. Além da droga, foi apreendido no local um caderno com anotações de contabilidade, duas balanças de precisão e material utilizado para embalagens.



Sérgio Marangoni foi encaminhado à Delegacia Central, onde o delegado João Luiz Rissato o autuou em flagrante e a droga foi apreendida.