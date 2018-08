Acojamba elege nova diretoria e resgata origens

A Associação Comunitária do Jardim Maria Beatriz e Adjacências (Acojamba) está sob nova direção. Uma eleição no dia 15 de julho com chapa única e a participação de 50 votantes sacramentou a mudança. Empossada recentemente, a diretoria encabeçada pelo captador de imóveis André Theodoro está no comando da instituição, que agora busca resgatar as origens do bairro.



A primeira e mais visível mudança está no novo logotipo da Acojamba, que ostenta agora um simpático cachorro sentado, o que remete diretamente a história do Maria Beatriz. Isso porque, antigamente, o bairro era dividido no meio pelo rio. Um lado ficou conhecido pelo time de futebol do Cachorro Sentado e concentrava diversas atividades recreativas. Essas mesmas atividades não eram realizadas do outro lado do bairro, o que lhe rendeu o apelido de Arraial da Vaca Morta.



Quem conta essa história, com propriedade, é o novo presidente da Acojamba. Theodoro já mora naquela região há 50 anos, o que explica sua ligação com as origens do Maria Beatriz. E após trazer o Cachorro Sentado para o logotipo da associação, ele pretende resgatar o Arraial da Vaca Morta na horta comunitária que deve ser inaugurada em breve, incentivando os moradores a conhecerem a história do próprio bairro.



O passado também serve de referência para o futuro da Acojamba em outros aspectos. “Em 1988 fizemos até uma Festa do Chopp aqui”, relembra Theodoro. A ideia é trazer de volta esses eventos que marcaram a vida social do bairro durante muitos anos, como as festas da Primavera e do Dia das Crianças. “Tudo o que é bom vamos resgatar”, garante o presidente.



Já serão colocadas em práticas oficinas de violão, capoeira e muay thai. A palavra de ordem é “união” e o objetivo é reunir em torno da associação os times de futebol do Maria Beatriz, as escolas locais (“Altair de Fátima Furigo Polettini” e “Helena dos Santos Alves”), a igreja e toda a comunidade. As mensalidades serão oferecidas a preços populares, para que haja uma adesão a ponto de oferecer aos associados os benefícios da Acojamba de maneira gratuita.



A tarefa não será das mais fáceis, mas contará com ajuda. Em parceria com a Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), a Acojamba buscará apoio das empresas da zona Sul para desenvolver suas primeiras atividades. “Vamos começar praticamente do zero, mas com organização tudo vai certo”, frisou Theodoro.





Nova diretoria tem missão de resgatar a associação





Presidente: André Lopes TheodoroVice-presidente: Diego Henrique da Silva1ª Secretária: Edivânia Helena Foster2ª Secretário: Cristiano Aparecido dos Santos1ª Tesoureira: Adriana Raquel Felix2º Tesoureiro: Pedro TeodoroDiretora de Esportes: Sueli Aparecida MantellatoVice-diretor de Esportes: José Lúcio Goi JuniorDiretora Social: Cristiane TeodoroVice-diretora Social: Maria Izabel Rodrigues LimaConselheiro Fiscal: Emerson Luiz MarquesConselheiro Fiscal: Antônio Aparecido FranciscoConselheiro Fiscal: Sérgio Toledo Lopes da SilvaSuplente: Teresa Cristina RibeiroSuplente: Dalva Lopes Teodoro