Atleta é campeão do Panamericano Master

O nadador mogimiriano Matheus Henrique Bertazolli de Souza, atleta de maratonas aquáticas, sagrou-se, no domingo, 5, campeão do Campeonato Panamericano Master de Natação, que aconteceu em Orlando, no Estado Unidos. Matheus assegurou a conquista ao vencer a prova de águas abertas, de 5 quilômetros no mar, que foi disputada em Daytona Beach, no Estado da Flórida. Ele competiu ao lado de outros 430 atletas inscritos.



A competição foi realizada em parceria da US Masters Swimming com a Central Florida YMCA, que cedeu o local da competição, a lendária piscina do YMCA Aquatic Center, ao lado da turisticamente conhecida International Drive, para as provas internas. O local sediou diversos torneios de nível internacional e nacional, como, por exemplo, os últimos Grand Prix de Natação, circuito americano que conta com a participação de diversos atletas de nível mundial, incluindo brasileiros.



Esta foi a segunda vez que os Estados Unidos sediou a competição. O Rio de Janeiro recebeu em 2011, depois veio Sarasota em 2013, e a última edição foi realizada em Medellin, em 2015. O Panamericano Master de Natação começou no dia 25 de julho e vai até este domingo, 12, com um calendário extenso que inclui cinco modalidades aquáticas: natação, polo aquático, nado sincronizado, saltos ornamentais e maratonas aquáticas, sempre na categoria master (acima de 25 anos).



Matheus competiu pela primeira vez no Panamericano Master, que é considerado o principal evento de natação máster do continente americano. Ele creditou o título em solo norte-americano ao responsável por sua preparação de treinos na piscina. Ricardo Cintra é quem também contribuiu para sua evolução e melhora, tanto em piscina, quanto no mar.



“Ricardo é meu técnico desde 2015. Ele é marido e técnico da medalhista olímpica Poliana Okimoto. Hoje em dia, ele me envia os treinos toda semana. Mas, entre 2015 e 2016, nós treinávamos juntos em São Paulo e eu realizava toda a rotina de treinos junto com a Poliana que veio a ser medalhista olímpica na Rio 2016”, destacou.



Em Mogi Mirim, Matheus treina nas dependências do Clube Mogiano. “Não tenho vínculo nenhum com o clube, eu sou apenas sócio”, frisou. Com 23 anos de idade, Matheus já tem uma carreira longa nas piscinas. É atleta de natação desde os 6 anos e a partir dos 9 anos, começou a participar de competições em alto nível. Somando todas a suas participações em eventos de piscina e de mar, são mais de 300 medalhas e quase 20 troféus.



Estreou na categoria máster no Campeonato Sulamericano Master de Natação de 2017, em Arica, no Chile, onde competiu na prova de águas abertas de 5km e foi campeão no geral e de sua categoria. Ele também tem nadado na categoria máster no circuito UNAMI e em provas amadoras de águas abertas no litoral de São Paulo.