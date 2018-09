Bailarinas vão se apresentar na Itália

Um grupo de seis bailarinas de Mogi Mirim e Mogi Guaçu foi indicado para participar do Livorno in Danza, na Itália, em fevereiro de 2019. Alice Gasparino Pires, Ana Clara Bonnini Anunciato, Ana Laura Gouveia Franco, Ana Luíza Silva Caviquiolli, Isabelly Lohanny Santana Torriani e Lavínia de Oliveira e Sousa agora estão na expectativa de se apresentarem em solo europeu.



A indicação para a competição italiana ocorreu após participação no 4º Festival Internacional de Inverno de Mogi Mirim - Arte, Dança e Entretenimento (Fiimmade), em julho, pela Sol Academia de Dança, de Mogi Guaçu. A coreografia “Fios de Ouro”, da professora Patrícia Dantas, foi a contemplada por representantes do Livorno in Danza. Outras dez coreografias também foram indicadas, mas “Fios de Ouro” foi a única na categoria infantil.



Para a família – e para as próprias bailarinas – foi uma grata surpresa. Apesar de vencer outros festivais em Mogi Guaçu, Espírito Santo do Pinhal e Valinhos, ninguém tinha conhecimento da possibilidade de indicação para competições internacionais. “É resultado do bom desempenho de todas elas”, frisa Fernanda Bonnini Anunciato, mãe de Ana Clara. “Um sonho e uma oportunidade única”, completou Roberta Gasparino Pires, mãe de Alice.



Entre as garotas – cinco delas estiveram na redação de A COMARCA na última quinta-feira, 23 – há um misto de emoções sobre a chance de dançar em um campeonato internacional. Alice se disse “ansiosa” pela participação. Ana Clara declarou nervosismo, por ser a primeira vez que estará numa competição do tipo. Ana Laura destacou estar feliz e ansiosa, “pois é uma grande oportunidade”. O sentimento é comum a Isabelly, que também está grata pelo reconhecimento. Já Lavínia acrescentou uma preocupação: “um pouquinho de medo do avião”.



A preparação já começou e os ensaios se intensificaram. Paralelamente, pais, amigos e familiares estão promovendo campanhas para viabilizar a viagem das meninas para a Itália. O custo aproximado é de R$ 10 mil para cada uma. Por isso, no próximo dia 4, uma terça-feira, a partir das 19h30 haverá um rodízio de pizzas e massas no Bar do Tina em prol das bailarinas. Os ingressos custam R$ 30 (bebidas à parte). Outras informações pelo número (19) 98145-7861. Empresas interessadas no patrocínio também são requisitadas. Os familiares divulgarão as marcas que se dispuserem a ajudar.





Livorno em Danza é um dos principais eventos de dança a nível internacional, registrando a cada ano mais de 800 dançarinos de todo o mundo, que se reúnem para executar e mostrar sua técnica e conhecer uns aos outros em um clima de absoluta internacionalidade.Entre os prêmios concedidos, além do dinheiro, existem bolsas de estudo de prestígio em alguns dos centros mais importantes do mundo, onde, além de um alto nível de formação profissional, os dançarinos mais talentosos também podem encontrar oportunidades de emprego. Além disso, nos três dias antes do evento e nos três dias posteriores há aulas internacionais, com a participação de bailarinos de diversos países.