Grafite transforma muro da Etec

Terminaram na sexta-feira, 17, as oficinas de grafite na Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves”. A iniciativa que transformou o muro da escola fez parte do projeto “Por um Planeta Melhor”, uma realização do Instituto Eco Ambiental e Social, patrocinado pela empresa Tenneco através da Lei de Incentivo Fiscal à Cultura do Governo do Estado de São Paulo – ProAC.





Foto: Flávio Magalhães/A COMARCA

Aproximadamente 150 estudantes foram selecionados para participar das oficinas. Além de desenvolver a criatividade desses jovens, a iniciativa foi uma oportunidade para sensibilizar sobre a importância da preservação ambiental na cidade, já que o registro destas ações possibilitará na reflexão sobre a valorização da arte no espaço público e privado. E isso exatamente no momento em que Mogi Mirim coloca a pichação em xeque.As oficinas incluíram parte teórica e prática. Durante as aulas ministradas pelo artista Alexandre Filiage, os jovens aprenderam sobre a história do grafite, a importância da arte, e não da pichação, conheceram artistas que trabalham com grafite e tiveram técnicas de estêncil, ampliação de desenho e pintura com pincel, spray e pistola de ar comprimido.Filiage é reconhecido por sua grande experiência em pintura mural. Ele começou a trabalhar com murais na Espanha, país onde morou por nove anos, além de trabalhar com as mais importantes agências de propaganda e editoras do mundo como free-lancer. É dono de um estilo próprio, caracterizado principalmente pelas cores vibrantes, desenhos estilizados e pelo uso do aerógrafo combinado com pincel, resultando em obras de grande beleza e apuro técnico.O artista desenvolve projetos para fachadas e desenhos para a criação de personagens, ambientes privados, revitalizando fachadas e dando mais vida aos espaços abandonados, tudo com autorização, aprovação e liberação de seus proprietários. Filiage é quem finalizou o muro com a inclusão de animais típicos da Mata Atlântica, presenteando Mogi Mirim com uma grande pintura mural.O projeto “Por um Planeta Melhor” já passou pela cidade em junho passado, quando foram realizadas oficinas de reciclagem e também apresentações teatrais gratuitas. Agora, retorna com mais uma ação cultural e educacional. De início, o patrocínio da Tenneco seria suficiente para cobrir parcialmente a parede, porém o resultado foi tão satisfatório que a empresa decidiu bancar o grafite por toda a extensão do muro localizado à Rua Ariovaldo Silveira Franco.