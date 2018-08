Homem é detido pela Polícia Rodoviária com 17 mil maços de cigarro

A Polícia Militar Rodoviária deteve um homem na posse de mais de 17 mil maços de cigarros contrabandeados. O episódio aconteceu no momento em que os policiais rodoviários Gomes e Zoubaref estavam em operação pela da rodovia SP-340.



Durante a operação, os policiais deram sinal de parada ao condutor de um Fiat Doblô. Ele estacionou o carro e quando os policiais conversavam com o motorista, perceberam que havia uma manta preta no banco traseiro.

Isso gerou suspeitas, fazendo com que as autoridades optassem por realizar buscas no interior do veículo.



Na revista foram encontradas 35 caixas de cigarros com origem estrangeira, totalizando 17.500 maços. O suspeito foi detido e encaminhado à Polícia Federal de Campinas, onde foi autuado pelo crime de contrabando. Carga e veículo foram apreendidos.