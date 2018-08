Homem morre atropelado e motorista foge do local

Um atropelamento causou a morte de Sinval Evangelista Machado, 54, na noite de domingo, 5. O acidente aconteceu na rua Professor Benedito Aparecido Tavares, no Novacoop, Zona Norte da cidade. O autor do atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima.



Segundo as informações de familiares, Sinval seguia em direção à sua casa quando foi atropelado por um veículo Ford Escort XR3. O condutor fugiu. Amigos e familiares da vítima, que estavam nas proximidades, conseguiram anotar as placas do carro e fornecer para a Polícia.



Quase 24 horas após o acidente, uma denúncia anônima levou a Guarda Civil Municipal a localizar um veículo com as mesmas descrições do carro que teria causado o atropelamento fatal.



O carro estava abandonado em uma estrada de terra, no acesso ao distrito de Martim Francisco. Ele foi encontrado com danos na parte frontal e no para-brisas. O veículo foi apreendido e será periciado. A polícia aguarda a apresentação do autor do atropelamento.