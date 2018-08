Secretário de Finanças pede exoneração

Flávio Magalhães



O contador Roberto de Oliveira Júnior pediu exoneração na última segunda-feira, 6, do cargo de secretário municipal de Finanças. Em nota, a Prefeitura alegou que a saída se deu por “motivos particulares”. É a oitava baixa do primeiro escalão do governo de Carlos Nelson Bueno (PSDB) em 19 meses.



Também em nota oficial, o chefe do Poder Executivo agradeceu os “relevantes serviços prestados” por Roberto no período em que esteve à frente da Fazenda Municipal, destacando o reequilíbrio das finanças da Prefeitura e o “rigor no trato com o dinheiro público”. A Administração Municipal informou ainda que o ex-secretário encerrou os trabalhos deixando o município com capacidade de investimento e com as contas em dia.



Mestre em controladoria e contabilidade estratégica, Roberto participou dos três mandatos de Carlos Nelson em Mogi Mirim. Em 2012 também se notabilizou por ser nomeado pelo prefeito como interventor na Santa Casa de Misericórdia, no decreto que afastou a Mesa Diretora do comando do hospital por três meses.



Sua saída foi lamentada durante a sessão da última segunda-feira, 6, da Câmara Municipal, tanto por vereadores situacionistas quanto por aqueles do bloco de oposição ao prefeito. “O governo está perdendo um homem-chave, porque a competência do Roberto é muito grande”, declarou Moacir Genuário (MDB). “Estamos melhores que outros município da região graças ao ajustes do secretário Roberto”, avaliou Maria Helena Scudeler (PSB).



Embora a Prefeitura tenha alegado “motivos particulares” para a saída de Roberto, a informação extraoficial é de que houve um desentendimento entre o ex-secretário e o prefeito na segunda-feira, 6, culminando em seu pedido de exoneração. Fontes próximas ao Governo garantem que aconteceu essa discussão, mas não sabem precisar o que teria exaltado os ânimos no Gabinete.





Roberto pediu exoneração ao prefeito (Foto: Arquivo/Flávio Magalhães/A COMARCA)





Já no dia seguinte, a Prefeitura anunciou que o servidor público Oliveira Pereira da Costa foi nomeado por Carlos Nelson como o novo secretário municipal de Finanças. Economista por formação, Oliveira está efetivo na Prefeitura desde 2006 como auditor-fiscal de renda, e é o autor do livro “O Controle Interno na Administração Pública Municipal”, lançado recentemente.“Todo o trabalho, todo o enfoque é para viabilizar a execução dos serviços essenciais para o prosseguimento do desenvolvimento da cidade”, mencionou o prefeito ao conceder posse ao novo secretário.