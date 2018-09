Bandidos rendem casal e invadem casa no Aterrado

Uma família residente à rua Santos Dumont, Zona Sul da cidade, foi assaltada na manhã da quinta-feira, 6. Um dos moradores, um homem de 68 anos, foi rendido por quatro homens armados, no momento em que saía de sua residência.



Segundo os relatos das vítimas à polícia, a ação criminosa ocorreu por volta das 8h30, quando um dos moradores foi rendido. Os criminosos, após rendê-lo, invadiram a moradia, onde outra pessoa foi dominada.



Os assaltantes começaram a vasculhar toda a casa, buscando por objetos de valor. Foram roubados um televisor 42” Samsung, um televisor pequeno 8”, dois aparelhos celulares Motorola e dois colares de pérolas.



Os bandidos teriam se deslocado para o local do roubo em um Fiat Strada e, na fuga, levaram dois veículos da família, uma Toyota Hilux e um GM Onix.

A Polícia Militar foi acionada para realizar buscas com o intuito de localizar os criminosos e recuperar os bens roubados, mas não houve sucesso.