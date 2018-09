População de Mogi Mirim chega a quase 93 mil pessoas

Mogi Mirim possui 92.715 habitantes, segundo a mais recente estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os números foram apresentados no último dia 29 e revelam que o Brasil tem uma população de 208,5 milhões de pessoas e uma taxa de crescimento populacional de 0,82% em comparação a 2017.



Entre 2017 e 2018, Mogi Mirim apresentou um crescimento de 0,53%, segundo o IBGE. No entanto, o próprio instituto anunciou uma mudança na fórmula de cálculos, lembrando que a estimativa do ano passado teve como base a revisão de 2013. Os novos números têm como base a revisão de 2018.



No último censo demográfico promovido pelo IBGE, em 2010, a população de Mogi Mirim era de 86.505 habitantes. Os números colocam o município como o 326º mais populoso do Brasil e o 81º mais habitado no Estado de São Paulo. Na região, perde para Mogi Guaçu, que tem uma população estimada em 150.713 habitantes, de acordo com os cálculos recentes.



A revisão de 2018 apontou que a vizinha Itapira possui 74.299 habitantes. O título de município menos populoso da microrregião está com Estiva Gerbi, com seus 11.198 habitantes. Também foram atualizados os números de Artur Nogueira (53.450), Santo Antonio da Posse (23.085), Espírito Santo do Pinhal (44.186), Conchal (27.820), Engenheiro Coelho (20.284) e Holambra (14.579). Os dois últimos foram os que apresentaram maior taxa de crescimento na região: 2,53%.



O município de São Paulo continua sendo o mais populoso do país, com 12,2 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3 milhões de habitantes cada). Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 786 habitantes, seguido de Borá (SP), com 836 habitantes, e Araguainha (MT), com 956 habitantes.



No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,5 milhões de habitantes, concentrando 21,8% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 576,6 mil habitantes (0,3% da população total).



As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União no cálculo do Fundo de Participação de Estados e Municípios e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Esta divulgação anual obedece ao artigo 102 da Lei nº 8.443/1992 e à Lei complementar nº 143/2013.



As populações dos municípios foram estimadas por um procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados, projetadas por métodos demográficos, entre seus diversos municípios. O método baseia-se na projeção da população estadual e na tendência de crescimento dos municípios, delineada pelas populações municipais captadas nos dois últimos Censos Demográficos (2000 e 2010).