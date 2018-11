Acidente mata mãe e três filhos na SP-191

Um acidente na noite de sexta-feira, 26, resultou na morte de Maria Ivone Lino da Silva, de 44 anos, e de três de seus nove filhos: Gregory Nunes da Silva, de 23 anos, Gabriel Lino de Andrade, de 18 anos, e Luiz Gustavo Lino de Andrade, de 10 anos. O acidente aconteceu por volta das 20 horas, na altura do quilômetro 5 da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), que liga Mogi Mirim a Conchal.



Segundo apurado pelos policiais rodoviários que atenderam a ocorrência, Gregory digira um Fiat Palio com placas de Mogi Mirim, acompanhado da mãe e de dois irmãos, e seguia sentido a Conchal. Em uma subida, foi atingido por um caminhão baú, com placas de Mogi Guaçu, que seguia no sentido contrário.



O condutor do caminhão, identificado como Luiz Carlos da Silva, de 36 anos, e um passageiro foram socorridos à Santa Casa de Mogi Mirim. Eles relataram aos policiais rodoviários que seguiam sentido Mogi Mirim, quando o caminhão teria aquaplanado na rodovia e, consequentemente, teria perdido o controle e invadido a pista contraria, atingido frontalmente o Fiat Palio, que seguia sentido oposto. Todos os ocupantes do automóvel morreram na hora.



Segundo informações de familiares das vítimas à reportagem de A Comarca, a mãe e seus três filhos teriam ido a Mogi Mirim para fazer compras em um supermercado da cidade e estariam retornando para Conchal, onde residem.