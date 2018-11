Bolsonaro bate recorde de votação em Mogi Mirim

O presidente da República eleito, Jair Messias Bolsonaro (PSL), bateu recordes de votação em Mogi Mirim no último domingo, 28. O capitão da reserva obteve 37.986 votos no município, a maior votação em números absolutos para um candidato à presidência na história mogimiriana.



Em números proporcionais, Bolsonaro também conquistou mais um recorde: os maiores índices de votação da história de Mogi Mirim. Foram 81,85% dos votos válidos neste segundo turno. O desempenho do presidente eleito superou o do senador Aécio Neves nas eleições presidenciais de 2014, quando conquistou em Mogi Mirim 37.977 votos, isto é, 79,84% do total.



O candidato derrotado, Fernando Haddad (PT), teve desempenho inferior ao da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). Foram 8.423 votos mogimirianos para o petista (18,15% do total de votos válidos). Em 2014, Dilma registrou 10.094 votos em Mogi Mirim, somando 20,16% do total.





Bolsonaro é o candidato a presidente mais bem votado da história de Mogi Mirim