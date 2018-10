Bolsonaro tem 66% dos votos em Mogi Mirim

O candidato a presidência da República Jair Bolsonaro (PSL) teve 66,65% dos votos válidos em Mogi Mirim, estabelecendo no município ampla vantagem em relação aos demais concorrentes. Com 100% das urnas apuradas, Bolsonaro conquistou 31.820 votos mogimirianos.



Na segunda colocação, ficou o ex-governador Geraldo Alckmin (PSDB), com 9,38% dos votos válidos em Mogi Mirim, o que corresponde a 4.480 votos. Já o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) teve votação parecida: 4.297, isto é, 9% dos votos da cidade.



Já o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT), que disputará o segundo turno com Bolsonaro, teve fraco desempenho na cidade, recebendo 7,04% dos votos válidos, o equivalente a 3.359 votos. O quinto colocado na preferência do mogimiriano foi João Amoedo (NOVO), que recebeu 1.973 votos, 4,13% dos votos válidos.



Na soma de todos os votos válidos, Jair Bolsonaro recebeu 46,03% do total e enfrentará Fernando Haddad no segundo turno. O candidato petista teve 29,26% dos votos. A votação para o segundo turno está marcada para o último domingo do mês, 28 de outubro.





Jair Bolsonaro (Foto: Agência Brasil)

31.820 (66,65%)4.480 (9,38%)4.297 (9%)3.359 (7,04%)1.973 (4,13%)505 (1,06%)438 (0,92%)341 (0,71%)285 (0,6%)171 (0,36%)30 (0,06%)27 (0,06%)17 (0,04%)