Cobrança de Zona Azul começa nesta quarta

Começa nesta quarta-feira, 24, a cobrança do novo estacionamento rotativo de Mogi Mirim. Desde o início do mês, a empresa Central Park realiza uma campanha informativa aos motoristas, com distribuição de panfletos e esclarecimento de dúvidas, informando quais os procedimentos a serem adotados.



Os pontos de venda para a Zona Azul estão identificados com placas ou adesivos. Os fiscais da Central Park também estão autorizados a vender os tickets do estacionamento rotativo. No entanto, a grande novidade para os motoristas de Mogi Mirim é a comercialização digital.



A Central Park desenvolveu um aplicativo ("Zona Azul Central Park") que pode ser baixado pelo smartphone, no qual é possível adquirir tickets pelo cartão de crédito, mediante cadastro. O valor mínimo é de R$ 20.



Caso o motorista estacione sem comprar o ticket, será notificado pelos fiscais da empresa e terá até 10 minutos para regularizar o estacionamento. Passado o tempo, será aplicada uma multa por estacionamento irregular, considerada grave, com cinco pontos na CNH e multa de R$ 195,23.



O estacionamento rotativo funcionará de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h. O custo é de R$ 2 por hora, sendo permitido apenas o período mínimo de 30 minutos e máximo de duas horas na mesma vaga, afim de garantir a rotatividade. Outras informações estão no site da empresa: www.zonaazulcentralpark.com.br. O escritório da empresa em Mogi Mirim funciona na Rua 1º de Maio, 73, Centro.