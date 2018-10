Em Mogi, Doria tem 44% e Skaf é mais votado que França

O candidato do PSDB ao governo do estado de São Paulo, João Doria, recebeu a maior parte dos votos dos mogimirianos nas eleições do último domingo, 7. O tucano recebeu 43,98% dos votos válidos, o que corresponde a 17.866 votos após 100% das urnas do município serem apuradas.



Na segunda colocação ficou o empresário Paulo Skaf (MDB), votado por 8.026 mogimirianos, o equivalente a 19,76% dos votos válidos em Mogi Mirim. O emedebista recebeu na cidade mais votos que o atual governador Márcio França (PSB), que foi ao segundo turno contra Doria. França conseguiu 6.342 votos, 15,61% do total.



Chama a atenção em Mogi Mirim a votação do candidato Major Costa e Silva (DC), que ficou com 6,49% dos votos válidos, sendo o escolhido de 2.638 mogimirianos. Ele ficou em quarto lugar ao fim da apuração no município, a frente do petista Luiz Marinho, que registrou 2.061 votos, ou seja, 5,07% do total.



Na apuração no estado de São Paulo, Doria terminou com 31,77% e vai enfrentar Márcio França no segundo turno. O atual governador recebeu 21,53% dos votos válidos dos paulistas e quase 90 mil votos a mais que Paulo Skaf.





João Doria (Foto: Agência Brasil)

17.866 (43,98%)8.026 (19,76%)6.342 (15,61%)2.638 (6,49%)2.061 (5,07%)1.467 (3,61%)1.235 (3,04%)916 (2,25%)49 (0,12%)22 (0,05%)votos declarados nulos pela Justiça Eleitoralvotos declarados nulos pela Justiça Eleitoral