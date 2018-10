A Esquadrilha da Fumaça vai se apresentar em Mogi Mirim. As acrobacias dos pilotos da esquadrilha também integra a programação comemorativa ao aniversário da cidade, oficialmente celebrado em 22 de outubro.



A partir das 15h30 do próximo dia 4 de novembro, um domingo, as aeronaves iniciarão a demonstração das manobras aéreas no Aeroclube de Mogi Mirim, localizado próximo à MMR-070, conhecida como Estrada da Cachoeira.



O evento gratuito e aberto para a toda a população é resultado de parceria entre a Prefeitura, através da Secretaria de Cultura e Turismo, e a Câmara Municipal.



Atualmente, o esquadrão de demonstração aérea é formado por sete oficiais, nas patentes de tenente, capitão e major. No entanto, desde a primeira exposição – 14 de maio de 1952 – mais de 150 fumaceiros já demonstraram a Esquadrilha da Fumaça em eventos por todo o Brasil e em diversos países.