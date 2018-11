Em vídeo, Hang anuncia Havan em Mogi para março

‘Atenção, Mogi Mirim! Em março, aqui nesse terreno, você vai encontrar na SP-340 – rodovia - uma megaloja linda para Mogi Mirim e toda região’. A previsão para inauguração da Havan no município foi feita pelo próprio Luciano Hang, presidente da maior rede de lojas de departamento do país. Hang esteve em Mogi Mirim na quarta-feira, 14, de onde fez a publicação por escrito em seu perfil no Facebook, assim como divulgou um vídeo de 50 segundos.



“É mais emprego, desenvolvimento e alegria. Vamos juntos fazer mais por esse Brasil. Espero por vocês em março para mais uma grande inauguração com direito a Estátua da Liberdade, praça de alimentação e muito mais”, escreveu. Depois, disse no vídeo. “Aqui onde estou, vai ter nossa Estátua da Liberdade, linda, maravilhosa, 35 metros de altura, e aqui, nesse grande terreno, a nossa operação, uma loja linda e maravilhosa, enorme, que vai dar orgulho para Mogi Mirim e região. Logo, logo. Começamos a terraplanagem agora. Março vamos inaugurar, mais emprego, mais alegria, e vamos juntos fazer por esse Brasil. Viva, Mogi Mirim”.



Fiel defensor da candidatura do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), Hang já havia reforçado o seu compromisso com Mogi Mirim para a vinda da Havan. Logo após a vitória de Bolsonaro nas urnas, o empresário divulgou um vídeo em suas redes sociais, onde anunciou um investimento de R$ 500 milhões em novas lojas para 2019. E Mogi Mirim apareceu no topo das cidades que serão beneficiadas. Ou seja, a megaloja no município foi tratada como prioridade.





Desde 2015, Mogi Mirim vive a expectativa de receber uma loja da rede de departamentos, presente em 15 Estados e com 117 lojas em todo o país. Na ocasião, a empresa demonstrou interesse em instalar-se no município. Para isso, adquiriu uma área de 54.600 metros quadrados na avenida Pedro Botesi, às margens da rodovia SP-340 (Campinas – Mococa). No entanto, as negociações não avançaram.



Somente em agosto do ano passado, o próprio Luciano Hang encontrou-se com Carlos Nelson para anunciar que as obras da unidade de Mogi Mirim seriam iniciadas, dando início ao processo de instalação. A megaloja de Mogi Mirim terá 7 mil metros quadrados, área de alimentação, Estátua da Liberdade e irá gerar cerca de 200 empregos diretos.