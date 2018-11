Helicóptero do laboratório Cristália cai e mata 6

Seis pessoas morreram na queda de um helicóptero do laboratório Cristália, de Itapira, neste sábado, 24. A aeronave e as vítimas foram encontradas no começo da noite, na região do Pico do Itapeva, na Serra da Mantiqueira, próximo a Campos do Jordão.



Segundo informações do jornal A Gazeta Itapirense, entre as vítimas estão a filha de um sócio-fundador do laboratório, a empresária Kátia Stevanatto, o marido dela, Paulo Sampaio, um funcionário da Madeireira Scholl, Ronoel Scholl, e a arquiteta Letícia Tales. O piloto e o copiloto também morreram.



O helicóptero, que pertence à indústria farmacêutica Cristália, saiu de Itapira durante a manhã deste sábado, 24, com destino a Campos do Jordão, onde deveria ter chegado por volta das 11h.



Desde o começo da tarde, os bombeiros faziam buscas pela aeronave Agusta AW109SP Grand New, com prefixo PT-FPS. O helicóptero Águia chegou a auxiliar nas buscas, mas precisou retornar à base por causa das condições climáticas de chuva e neblina.



O prefeito de Itapira, José Natalino Paganini (PSDB) decretou luto oficial de três dias no município.





Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros