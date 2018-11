Inscrições para o Emprega Fatec vão até sexta-feira

A Faculdade de Tecnologia (Fatec) "Arthur de Azevedo" está com inscrições abertas até a próxima sexta-feira, 9, para o Emprega Fatec. O evento é direcionado a pessoas que estejam em busca da primeira oportunidade de emprego ou que precisem se recolocar no mercado de trabalho.



A programação inclui palestras e oficinas com professores da Fatec e profissionais de recursos humanos da região, informações sobre como elaborar currículos e se comportar em entrevistas de emprego, ferramentas digitais para cadastro de currículo e busca de vagas de trabalho, entre outros temas. Além disso, os participantes poderão conhecer cursos e estrutura da Fatec Mogi Mirim.



São oferecidas 80 vagas para o Emprega Fatec, que ocorre no dia 12 de novembro. Para se inscrever, o candidato precisa ter Ensino Médio completo ou concluir em 2018 e estar desempregado.



As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pessoalmente na Fatec Mogi Mirim, com apresentação do original e cópia simples dos seguintes documentos: carteira de identidade (RG), histórico escolar ou declaração de matrícula na terceira série do Ensino Médio e Carteira de Trabalho (página do último registro).





Secretaria Acadêmica da Fatec Mogi MirimRua Ariovaldo Silveira Franco, 567 – Jardim 31 de Março: até 9 de novembro: das 9 às 11 horas, das 13 às 17 horas e das 18h30 às 22 horas