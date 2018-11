Morre, aos 83, o advogado Gastão Dellafina de Oliveira

Faleceu nesta quarta-feira, 21, o advogado Gastão Dellafina de Oliveira, aos 83 anos de idade. Além das cinco décadas de experiência no Direito, acumulou atuações como presidente da Subseção de Mogi Mirim da OAB/SP, provedor da Santa Casa, professor, radialista, apresentador de televisão, mediador de debates, dentre outras atividades.





Estudou Direito no Rio de Janeiro e em São Paulo, onde se formou, no início dos anos 1960. Com o diploma, voltou a Mogi Mirim e começou a trabalhar com o advogado Geraldo Philomeno. Seis anos depois, abriu o próprio escritório de advocacia com o irmão Luiz Antonio: a Advocacia Dellafina (atual Dellafina de Oliveira Advogados Associados).





Já aposentado, Gastão passou sua parte na sociedade para o sobrinho Marcelo Maretti Delafina de Oliveira, filho de Marcos Delafina, que hoje atua no escritório com outros três advogados.





A última entrevista de Gastão para a imprensa foi em julho deste ano, quando, acompanhado do irmão Marcos e do sobrinho Marcelo, recordou diversas passagens de sua carreira para a reportagem de A COMARCA.





O corpo de Gastão Dellafina de Oliveira será velado no Velório Municipal de Mogi Mirim até às 14 horas desta quarta-feira, de onde seguirá para o crematório.





Gastão durante entrevista ao jornal A COMARCA, em julho deste ano