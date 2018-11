Novo curso técnico de Desenvolvimento de Sistemas é destaque no Vestibulinho Etec

O Vestibulinho 2019 da Escola Técnica (Etec) “Pedro Ferreira Alves” apresenta o novo curso de Desenvolvimento de Sistemas. A novidade segue a nova filosofia da instituição, ou seja, a de criar um “ecossistema” de cursos voltados à chamada 4ª Revolução Industrial, também conhecida como Indústria 4.0.



Essa novidade coloca a Etec de Mogi Mirim na vanguarda dentre todas as unidades do Centro Paula Souza (autarquia paulista responsável por Etecs e Fatecs), seja adequando a grade já existente ou criando novos cursos e posicionando seus alunos à nova realidade mundial.



O novo curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas possibilita aos alunos conhecimentos específicos como profissional que analisa e projeta sistemas. Constrói, documenta, realiza testes e mantém sistemas de informação. Utiliza ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação específica. Modela, implementa e mantém bancos de dados.



Tem como objetivo ainda capacitar o aluno para aplicar os fundamentos da computação e da tecnologia de informação de forma a situar os conhecimentos adquiridos durante o curso em um contexto mais amplo. O desenvolvimento Web e Mobile também está em foco neste curso.



As áreas de atuação para o técnico em Desenvolvimento de Sistemas são consideradas amplas e em expansão, incluindo empresas e departamentos de desenvolvimento de sistemas em organizações governamentais e não governamentais, podendo também atuar como profissional autônomo.



VESTIBULINHO

As inscrições para o Vestibulinho 2019 vão até segunda-feira, 12, e são feitas pelo site www.vestibulinhoetec.com.br. A taxa é de R$ 30. A prova está prevista para ser aplicada no dia 16 de dezembro, às 13h30.



A Etec oferece também vagas para formações em Administração, Automação Industrial, Enfermagem, Mecânica e Recursos Humanos, além de Desenvolvimento de Sistemas. Integrado ao ensino médio, são ofertados os cursos de Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Informática para Internet, Logística, Mecânica, Mecatrônica e Meio Ambiente.