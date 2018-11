Três chapas disputam presidência da OAB local

Flávio Magalhães



Na quinta-feira, 29, ocorrem no estado de São Paulo as eleições para a seccional paulista da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Na mesma data, será escolhida a nova diretoria da subseção de Mogi Mirim. Três chapas disputam a preferência da categoria.



A chapa 1, “Ordem em Progresso”, é encabeçada pelo atual presidente da OAB de Mogi Mirim, Sandro Henrique Natividade, que busca a reeleição. Completam a chapa os advogados Elisete Rosolen (vice-presidente), Eduardo Felizardo (secretário-geral), Luciana Bichara Battaglini Zenari (tesoureira) e Rosana Peris de Figueiredo Moraes (secretária-geral adjunta). O lançamento oficial da candidatura ocorreu no último dia 14, durante coquetel no espaço Roça Urbana, oportunidade em que foram apresentadas as propostas do grupo.



Já a chapa 2, “Renovar para Transformar”, tem a advogada Valquíria Aló como candidata a presidência. O lançamento da candidatura ocorreu na terça-feira, 20, em coquetel no La Abuela, estabelecimento comercial na região central, quando foram também apresentados os compromissos da campanha. O grupo é composto ainda por Luisinho Bernardes Cortez (vice-presidente), Izabel Christina de Campos (secretária-geral), Eloisa Bianchi (tesoureira) e Djair Theodoro (secretário-geral adjunto).



Por fim, a chapa 3, “OAB Mais”, lançou Marco Delatorre Barbosa como candidato a presidente, tendo ao seu lado o grupo formado pelos advogados Ernani Gragnanello (vice-presidente), Joelma Franco da Cunha (secretária-geral), Marcos Antonio Zafani Cordeiro (tesoureiro) e Juliana de Amoedo Campos Velo Ceregatti (secretária-geral adjunta). O lançamento da chapa ocorreu na segunda-feira, 19, em evento no restaurante Ararazul, onde os candidatos discursaram para os presentes.



O voto é obrigatório para os advogados de Mogi Mirim e Conchal (município subordinado à subseção local), das 9h às 17h, na Casa do Advogado, na Rua Coronel Venâncio Ferreira Alves Adorno, 109. A ausência injustificada acarreta em multa de 20% da anuidade.





Sandro Natividade, Valquíria Aló e Marco Delatorre são candidatos a presidência da OAB local

Os candidatos mogimirianos também estão se posicionando nas eleições estaduais da Ordem. A chapa 1, de Sandro Henrique Natividade, está declarando apoio à candidatura de Caio Augusto dos Santos, da chapa 11, atual secretário-geral da OAB/SP que declarou oposição ao presidente Marcos da Costa.Valquíria Aló e a chapa 2, por outro lado, apoiam Marcos da Costa, da chapa 12, que tenta emplacar seu terceiro mandato na OAB/SP. Tanto que o presidente da Ordem esteve em Mogi Mirim nesta semana, participando do coquetel de lançamento da chapa 2. Além disso, o mogimiriano André Barbosa, ex-presidente da OAB Mogi Mirim, concorre ao cargo de conselheiro seccional nas eleições estaduais pelo grupo de Marcos da Costa.Já a chapa 3, de Marco Delatorre Barbosa, selou apoio à candidatura de Sergei Cobra, da chapa 16, para a OAB/SP. Sergei foi diretor da Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo (CAASP) entre 2010 e 2014, mas também declarou oposição ao atual presidente Marcos da Costa. Pela chapa de Sergei, concorre ao cargo de conselheiro seccional o mogimiriano Alcides Pinto da Silva Júnior. Ao todo, cinco chapas disputam a presidência da OAB/SP.