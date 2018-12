Cabo Daciolo visita Mogi Mirim e indica verba de R$ 500 mil

O deputado federal Cabo Daciolo (PATRI) visitou Mogi Mirim na última sexta-feira, 30, ocasião na qual se reuniu com o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB).



O ex-candidato à Presidência da República informou sobre a indicação de uma emenda parlamentar em prol de Mogi Mirim, no valor de R$ 500 mil, destinada para a área da Saúde.



Os recursos serão destinados aos serviços de atenção média e de alta complexidade. A partir da iniciativa de Daciolo, os trâmites deverão ainda ser concluídos no sistema do Congresso Nacional para, posteriormente, efetivar o repasse ao município beneficiado.





Cabo Daciolo conversou com o prefeito Carlos Nelson