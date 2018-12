Cidade fica sem coleta de lixo no fim de semana

A coleta de lixo ficou suspensa em Mogi Mirim durante todo o final de semana. Isso porque funcionários da Construrban, empresa responsável pelo serviço na cidade, não receberam a primeira parcela do 13º salário na última sexta-feira, 30, data limite para o recebimento do beneficio, e decidiram paralisar as atividades.



Em nota, a Prefeitura afirmou que não foi avisada sobre a paralisação e que está em dia com os pagamentos feitos à empresa. Segundo a Construrban, um problema no processamento do banco que faz o pagamento aos funcionários impossibilitou que a primeira parcela do 13º salário fosse paga dentro da data correta, prevista em lei.



Na manhã desta segunda-feira, 3, com o pagamento realizado, os coletores de lixo voltaram às atividades. Mesmo assim, a Administração Municipal deve notificar a Construrban sobre a não realização do trabalho durante o fim de semana, já que o serviço é considerado essencial à população.



Essa é a 8ª vez, apenas em 2018, que a Construrban recebe uma notificação ou comunicação por não cumprir itens previstos no contrato firmado junto à Prefeitura, após vencer o processo licitatório em 2016. No ano passado, além das notificações, a empresa também recebeu uma advertência após os funcionários entrarem em greve e os serviços de coleta ficarem prejudicados.



Segundo a Secretaria de Serviços Municipais, caso os problemas permaneçam, a empresa pode sofrer sanções maiores como multas com valores previstos em contrato e até perder o direito de executar os serviços na cidade.