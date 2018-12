Fatec cria ‘presépio vivo’ para o Jardim Velho

Alunos do primeiro semestre do curso de Mecatrônica Industrial da Faculdade de Tecnologia (Fatec) “Arthur de Azevedo” concluíram na tarde da última quinta-feira, 6, o presépio vivo que estará exposto durante todo o final de ano na Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho. Ao todo, cinco peças foram levadas para o local.



Após o Natal, as peças serão doadas à Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) e, no próximo ano, alunos do mesmo curso deverão criar outros personagens para o presépio, que a partir de agora estará presente nas praças da cidade.



A riqueza de detalhes e o movimento dos integrantes do presépio chama a atenção de quem passa pelo local. O trabalho consumiu cerca de quatro meses dos estudantes. Segundo Rogério Lara Neto Leite, professor e coordenador do curso de Mecatrônica, o projeto de Natal foi um desafio e envolveu vários alunos da Fatec. “Todos aprenderam juntos durante a troca de informações”, disse.



Já o professor Helder Anibal Hermini, responsável pelo projeto, destacou que a unidade do grupo e o comprometimento de cada integrante fez a diferença. “O mais importante é saber que a chegada de nosso trabalho contempla um momento especial, que é o resgate do Jardim Velho”, destacou.



Para André Giraldi, diretor da Fatec de Mogi Mirim, a parceria com a Acimm é algo duradouro e tem tudo para dar bons frutos no futuro. Segundo ele, essa é a terceira vez que a instituição desenvolve algo para colaborar com a associação.





(Foto: Nelson Victal do Prado Júnior/Acimm)





Também nessa semana, um ícone do Jardim Velho voltou à ativa. A fonte do Menino do Guarda-Chuva (também conhecido como Menino Pescador) voltou a funcionar graças a uma união de esforços que envolveu a Acimm e a Prefeitura de Mogi Mirim, resgatando um dos mais tradicionais cartões postais da Cidade Simpatia.