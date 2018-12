Manoel Palomino é eleito presidente da Câmara

Flávio Magalhães



O vereador Manoel Palomino (PPS) foi eleito presidente da Câmara Municipal na manhã deste sábado, 15, com posse automática a partir do dia 1º de janeiro de 2019. O mandato é referente ao biênio 2019/2020. Além da presidência, também houve eleição para os outros quatro cargos da Mesa Diretora do Legislativo mogimiriano.



O jornalista Geraldo Bertanha (SD) foi eleito como 1º vice-presidente, enquanto Cristiano Gaioto (PP) será o 2º vice-presidente. Para o cargo de 1º secretário foi escolhido o vereador Robertinho Tavares (PATRI), sendo que André Mazon será o 2º secretário.



A eleição foi acirrada para a maioria dos cargos. No caso da presidência, houve empate. Palomino e Marcos Gaúcho (PSB) tiveram oito votos. Cinoê Duzo (PSB) também foi candidato, mas só obteve o próprio voto. O critério de desempate foi a votação no pleito municipal de 2016, no qual o vereador do PPS foi mais votado que o adversário.



Por uma questão de estratégia, os candidatos à presidência Geraldo Bertanha, Maria Helena Scudeler de Barros (PSB) e Tiago Costa (MDB) abriram mão de suas candidaturas. Cristiano Gaioto colocou seu nome na disputa, mas votou Palomino. Moacir Genuário (MDB), Jorge Setoguchi (PSD) e Alexandre Cintra (PSDB) concorreram respectivamente aos cargos de 1º vice-presidente, 2º vice-presidente e 1º secretário, mas acabaram derrotados.





Houve um "segundo turno" entre os dois candidatos mais votados, isto é, Palomino e Gaúcho. Os votos se mantiveram e Cinoê se absteve. Persistindo o empate, venceu o vereador que obteve maior votação nas últimas eleições municipais.

André Mazon (PTB)Cristiano Gaioto (PP)Geraldo Bertanha (SD)Gerson Rossi (PPS)Robertinho Tavares (PATRI)Manoel Palomino (PPS)Samuel Cavalcante (PR)Sônia Módena (PP)Alexandre Cintra (PSDB)Jorge Setoguchi (PSD)Luiz Roberto Leite, o "Chupeta" (PSDB)Marcos Gaúcho (PSB)Maria Helena Scudeler de Barros (PSB)Moacir Genuário (MDB)Orivaldo Magalhães (PSD)Tiago Costa (MDB)