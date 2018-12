Noites de comércio aberto terão atrações no Centro

O Coral da Lyra Mojimiriana foi a atração da primeira noite de comércio aberto em Mogi Mirim, na última segunda-feira, 3, em apresentação no Jardim Velho. A iniciativa é da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm) para reforçar o atrativo do centro comercial durante o período natalino.



Na Praça Rui Barbosa, a primeira atração será a chegada do Papai Noel, que acontece na sexta-feira, 7, a partir das 19h30. Na ocasião, Papai Noel vai desfilar em carro aberto pelas ruas centrais até descer na Praça Rui Barbosa e se acomodar na ‘Casa’, onde permanecerá até o Natal.



A programação artística e cultural na praça começa para valer na segunda-feira, 10. Até o dia 22 de dezembro, haverá apresentações diárias de músicos, grupos de dança, orquestra, coral. De segunda a sexta-feira, elas acontecerão no período noturno. Aos sábados, as atrações se apresentam de manhã e a tarde.











Além disso, a decoração de Natal para este ano envolveu praças, áreas públicas e ruas centrais, bem como as principais entradas da cidade. “Quisemos dar um toque especial. Há vários anos, o nosso centro comercial não tem uma decoração alegre, que melhore o clima natalino. Por isso, pensamos no tema ‘Um Doce Natal’ para encantar as crianças”, disse Luiz Antonio Guarnieri, presidente da Acimm. Principal cartão postal da cidade, a praça Rui Barbosa recebeu uma decoração ímpar. Foram colocados enfeites em todos os postes de iluminação e tanto o chafariz, quanto o coreto, receberam uma atenção especial, com formas e cores alusivos ao ‘Doce Natal’.Ainda na ‘Rui Barbosa’, a Casa do Papai Noel já está praticamente montada, o mesmo acontecendo com a árvore de Natal que ficará ao lado do chafariz. O local também recebeu algumas das árvores iluminadas de Natal, compradas pela Prefeitura em 2013. “Restauramos essas árvores e distribuímos entre as praças Rui Barbosa, Praça da Bandeira e Jardim Velho (Praça Floriano Peixoto) ’, informou.Também dentro do projeto de decoração natalina, Guarnieri adiantou que haverá enfeites iluminados nas principais entradas da cidade, no chafariz do Espaço Cidadão, na Praça Lyons e na Praça da Bandeira. O presépio com peças de tamanho natural, produzidas de fibra, que tradicionalmente era montado na praça Rui Barbosa, desta vez, está na Praça da Bandeira.A Praça Floriano Peixoto, o Jardim Velho, também recebeu atenção especial da Acimm. Na parceria feita com a Prefeitura para a revitalização do espaço, foram plantados dois pés de ipês na manhã de quinta-feira, 29. Diretores da Acimm, moradores das imediações da praça e representantes da prefeitura participaram do plantio. “O ato simboliza tudo o que foi feito para dar um novo visual ao Jardim Velho”, ressaltou o presidente.O projeto contempla a ornamentação, jardinagem e arborização da praça. O local começou a ganhar nova cara a partir de outubro, com a poda das árvores. Na ocasião, técnicos da Secretaria de Meio Ambiente fizeram vistoria técnica na área e constataram a existência de árvores em circunstância precária, o que também requer a supressão. Ao menos três árvores encontravam-se nestas condições.Ainda dentro do projeto de revitalização, a Prefeitura fez a troca da iluminação e melhorias nas muretas. O chafariz recebeu melhorias, com a aplicação de tinta impermeabilizante, e o calçamento foi recuperado com a recolocação das pedras portuguesas que estavam soltas ou danificadas.A decoração natalina foi extensiva à algumas ruas centrais de Mogi Mirim. Também numa iniciativa para este ano, kits com cordões de LED foram instalados entre um comércio e outro, cruzando as ruas e dando um brilho diferente. Embora o material tenha sido preparado pela Acimm para lojas associadas, estabelecimentos não associados também aderiram a este projeto decorativo.BRINQUEDOTECAPara que os pais fiquem mais à vontade para realizarem suas compras de Natal, a Secretaria de Educação vai manter a Brinquedoteca Municipal aberta também em horário especial. Do dia 3 ao dia 21 de dezembro, a Brinquedoteca funcionará das 18h às 20h. “Assim os pais poderão deixar seus filhos lá, num ambiente seguro”, ressaltou Guarnieri.