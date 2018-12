PAT vai atender 1.040 candidatos para vagas na megaloja da Havan

Começou na segunda-feira, 10, o processo de seleção de candidatos para as vagas da megaloja que a Havan irá construir em Mogi Mirim, na avenida Pedro Botesi, à margem da rodovia SP-340 (Campinas – Mococa). O trabalho será concentrado no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador), localizado na Avenida Professor Adib Chaib, 2250, no Espaço Cidadão.



Na sexta-feira, 7, os funcionários do PAT fizeram apenas o cadastro dos candidatos, agendando as entrevistas que estão sendo feitas desde de segunda-feira, 10. Neste dia, foram realizadas 80 entrevistas, sendo 40 no período da manhã e mais 40 durante a tarde. Já a partir de terça-feira, 11, as entrevistas serão realizadas em três turnos, aumentando o número para 120 atendimentos, o que deverá ocorrer até quinta-feira, 20, totalizando 1.040 pessoas cadastradas.



Concluída essa fase, o processo seletivo será encerrado. No entanto, os currículos impressos ainda poderão ser entregues no PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Todos serão encaminhados à Havan. Vale ressaltar que na terça-feira, o PAT já havia encerrado o período de agendamento de entrevistas.



As vagas disponíveis pela Havan são para líder de departamento, operador de caixa, auxiliar de vendas, visual merchandising, vendedor (eletro/eletrônico e serviços), conferente de estoque e fiscal de loja. Não foi informada a quantidade de vaga que será preenchida pela empresa. Os contratados terão uma série de benefícios, além de salário compatível com as funções, como vale-transporte e PPR (Programa de Participação nos Resultados).



Para concorrer a uma vaga na Havan de Mogi Mirim, é necessário que o candidato tenha disponibilidade para trabalhar nos fins de semana e também para realizar treinamento em outra filial da rede. Simpatia, dinamismo, iniciativa, vontade de trabalhar em equipe e disposição para o atendimento ao público são requisitos exigidos pela Havan para preencher as vagas.



A previsão de inauguração da megaloja guaçuana é para março de 2019, segundo divulgou o próprio presidente da empresa, Luciano Hang, em recente visita ao terreno que receberá o empreendimento. “Esta é uma conquista importante para o município, pois há um esforço, empenho contínuo para trazermos empregos e alavancarmos o desenvolvimento cada vez mais da cidade”, explicou o secretário de Governo, Danilo Zinetti.