Praça do Fórum é revitalizada pela Mars

Com a proposta de promover melhorias na Praça José Schincariol, a Praça do Fórum, o projeto “Revitaliza” foi viabilizado pela Mars em Mogi Mirim com recursos do Proac ICMS. A proposta, além de dar novo visual ao local e construir um espaço adaptado para o convívio de pets, envolveu jovens de instituições locais.



As atividades promovidas pelo projeto incluem oficinas de paisagismo, construção de mobiliário e pintura. Pichações até então existentes na praça deram lugar ao colorido do grafite. Novos bancos foram instalados e os atuais revitalizados. Algumas das árvores maiores ganharam balanços para as crianças. A entrega do espaço ocorreu na tarde de sexta-feira, 7, com uma cerimônia de reabertura do espaço e a presença de convidados e autoridades locais.



O trabalho de revitalização da praça foi realizado ao longo desta semana por cerca de 80 colaboradores da Mars, que deixaram suas funções diárias para doar horas de trabalho a atividades voluntárias, e um grupo de 20 jovens do Centro de Educação e Integração Social “Benjamin Quintino da Silva” (Cebe), além de três reeducandos internos da Fundação Casa.



Ao longo das atividades, todos terão a oportunidade de passar por oficinas para capacitação em paisagismo, pintura e construção de mobiliário urbano e, com o conhecimento adquirido, colocar a mão na massa para promover melhorias no local. Cada oficina terá uma abordagem teórica e prática sobre as linguagens artísticas propostas e aulas ministradas por especialistas. A prioridade será pela utilização de materiais recicláveis de difícil decomposição, como pneus, embalagens de plástico, madeira de demolição, entre outros.



A iniciativa é parte do Programa de Voluntariado da Mars, o Mars Volunteer Program (MVP), que incentiva os colaboradores a realizem trabalhos sociais nas localidades onde a empresa tem unidades, como Mogi Mirim, onde a empresa está instalada há 22 anos. Além de promover as atividades, a cada colaborador participante, a Mars doará 10 quilos de alimentos Pedigree, produzidos pela empresa, para o Bem-Estar Animal (BEA), da Prefeitura. A doação deve chegar a 800 quilos.



Além de oferecer alimentos de qualidade e balanceado aos pets, a empresa também lidera um movimento para tornar cada vez mais espaços, sejam eles públicos ou privados, abertos e adequados ao convívio com pets. “Estamos felizes com a revitalização deste espaço, que será a primeira praça pet friendly de Mogi Mirim, pronta para oferecer um local apropriado para a interação entre o tutor e seu pet. Esta também é uma forma de retribuir ao munícipio a receptividade com nossa empresa desde 1996”, explica Carla Pistori, gerente de assuntos corporativos da Mars.