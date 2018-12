Verão deve começar com temperatura na casa dos 35°C

O início do Verão, na próxima sexta-feira, 21, vai elevar a temperatura em Mogi Mirim e região. Segundo o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão do governo federal, a temperatura máxima deve chegar a 35ºC a partir de sexta e se manter assim durante todo o final de semana.



Há a probabilidade de pancadas de chuva no período da tarde (90%) e a temperatura mínima deve ser de 22°C. Além disso, o CPTEC também emitiu um alerta sobre a possibilidade de chuvas intensas nesta terça-feira, 18, em uma faixa que vai do Sul ao Sudeste do país, incluindo Mogi Mirim e região.



O mês de novembro de 2018 já foi mais chuvoso do que a média histórica. Foram 292,3 milímetros de precipitação, segundo medição da Estação de Tratamento de Água de Mogi Mirim (ETA). A média é 147. Cerca de 30% de toda essa chuva caiu em apenas três dias, justamente os que antecederam o desabamento do muro de arrimo na Avenida Brasil e a abertura de uma cratera no canteiro central da Rodovia Nagib Chaib.





Verão chega elevando termômetros a 35°C, segundo previsões