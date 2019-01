Anvisa proíbe uso de 16 medidores de glicemia e fornecimento na rede pública pode ser afetado

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) cancelou os registros de 16 medidores de glicose (glicosímetros). Os dispositivos são usados para medir níveis de açúcar no sangue de pacientes com diabetes. A decisão foi tomada para retirar do mercado os produtos que não atendem ao padrão internacional de desempenho ou que não apresentaram a documentação necessária.



O usuário que já possui um produto que faça parte da relação de registros cancelados e que esteja dentro do prazo de validade pode utilizá-lo, sem prejuízo do seu desempenho, se atendidas as condições de armazenamento e uso descritas nas instruções de uso. Essa resolução altera também a distribuição dos glicosímetros na rede pública de saúde de Mogi Mirim, uma vez que eles são sujeitos à lei das licitações.



A legislação determina que, atualmente, sejam comprados e oferecidos à população os aparelhos com melhor custo-benefício no mercado. Desta lista consta o modelo do glicosímetro disponibilizado aos munícipes portadores de diabetes.



A Anvisa recebeu e autorizou solicitação da empresa Johnson & Johnson para esgotamento do estoque das tiras Reagentes Onetouch Ultra e Onetouch Select. Tal medida visa atender os consumidores que possuem a versão atual do glicosímetro (antes da substituição por um novo modelo) e foi aprovada considerando o baixo risco sanitário envolvido, o interesse da saúde pública e o Código de Defesa do Consumidor.



Contudo, como o fornecimento à rede pública foi suspenso, pode haver falta do material para entrega à população. Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde vai realizar novo processo licitatório para aquisição de aparelhos que atendam a normativa vigente. "É importante que os pacientes consultem os profissionais de saúde para discutir a substituição dos glicosímetros por outros que estejam em situação regular", afirmou a secretária de Saúde, Rosa Iamarino.



Além dos 16 medidores de glicose vetados pela Anvisa, o produto "Família de Medidor de Glicose Tensortip", da empresa VR Medical, também teria seu registro cancelado. No entanto, ele foi retirado da lista, após a Anvisa acatar um recurso que retornou o processo para análise técnica.









LISTA DE PRODUTOS COM REGISTRO CANCELADO PELA ANVISA Freestyle Lite Tiras –Teste para Glicose no Sangue/Abbott Contour TS (Medidor de Glicose Sanguínea)/Bayer Contour TS (Tira de Teste para Glicose Sanguínea)/Bayer Fácil Thrueread (Sistema de Monitoramento da Glicemia)/HDI Família de Tiras de Glicose: Fácil True Read/Sidekick – Tiras Reagentes para Glicose/HDI Medidor de Glicose Injex Sens N/Injex Injex Sens N – Tiras de Teste de Glicose no Sangue/Injex Sistema Onetouch Ultra Mini/Johnson & Jonhson Sistema de Medição de Glicose no Sangue Onetouch Select Simple/Johnson & Johnson Tiras Reagentes Onetouch Ultra/Johnson & Johnson Tiras Reagentes Onetouch Select/Johnson & Johnson Tiras de Teste de Glicemia True Read/Nipro Medidor de Glicemia Fácil Trueread/Nipro Monitor de Glicemia Accu-Check (Fotômetro)/Roche Accutrend Glicose/Roche Accutrend Plus/Roche