Bandidos armados promovem terror em assalto a casa lotérica

Dois homens que ocupavam uma XT 600, a qual a polícia já tem o conhecimento de que se trata de uma moto roubada, promoveram momentos de horror em funcionários e clientes que estavam no interior da lotérica Simpatia, localizada na Praça Rui Barbosa, região central de Mogi Mirim. De lá, os criminosos se apoderaram de mais de R$ 15 mil que estavam nos caixas.



O roubo à casa lotérica aconteceu no início da tarde de quinta-feira, 10. Populares que estavam na praça central puderam visualizar a ação, que durou alguns segundos. Câmeras de segurança da lotérica também registraram todo o crime.



As imagens mostram o momento em que os bandidos chegam ao estabelecimento e param a moto sobre a calçada. Os dois estavam de capacete. Um dos ladrões entra, rende funcionários e clientes, obrigando-os a se deitarem no chão. O comparsa permanece na porta, impedindo que clientes que estavam no local deixassem as dependências.



As funcionárias foram obrigadas a abrir as portas de acesso para que o assaltante que entrou pudesse chegar até os caixas. Após se apoderarem do dinheiro, os dois bandidos subiram na moto e fugiram em alta velocidade pela calçada, saindo sentido Avenida Santo Antônio e, posteriormente, rumaram para a Zona Leste.



Alguns dos clientes que estavam na lotérica durante o assalto precisaram de atendimento médico. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram pelo local para dar assistência. A lotérica ficou fechada até o fim do expediente de quinta-feira, mas, reabriu as portas normalmente no dia seguinte.



Em nenhum momento a dupla retirou os capacetes, dificultando um possível reconhecimento por parte das autoridades. Mas, logo após o crime, investigadores da Polícia Civil começaram a trabalhar nas investigações e já existe indicativo de suspeitos.



É a segunda vez em aproximadamente dois meses que o estabelecimento é alvo da ação criminosa. Na ação anterior, os bandidos roubaram cerca de R$ 12 mil.