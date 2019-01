Carro capota e mata idoso no Centro

Alcindo Luiz Guedini, de 70 anos, faleceu no início da tarde de terça-feira, 8, após ter sido vítima de um atropelamento na região central de Mogi Mirim.



O acidente aconteceu na Rua José Bonifácio, quando um veículo GM Ônix, conduzido por Benedita Aparecida Mariano Musignato, 58, acabou subindo na calçada, atingindo Alcindo e capotando logo em seguida, em via pública.



Segundo as informações colhidas pelos GCMs Sonia e Jefferson, a condutora do GM Ônix estava com o carro estacionado quando, ao tentar sair com o veículo, teria tido um mal súbito e acabou acelerando, ao invés de frear. O carro desgovernado ganhou velocidade ao subir na calçada.



O veículo utilizado pela condutora é um carro especial, já que Benedita possui deficiência física, inclusive, havia um adesivo indicando essa informação em um dos vidros do Ônix. Unidades do Resgate e do SAMU foram acionados ao local para prestar socorro às vítimas. Benedita foi encaminhada para atendimento e permaneceu internada para cuidados médicos.



Já Alcindo, que sofreu fraturas em ambas as pernas e no braço direito, recebeu os primeiros cuidados no local do acidente, onde muitos populares se aglomeraram.



Ele foi levado à Santa Casa, mas por volta do meio-dia acabou falecendo, após uma parada cardiorrespiratória. A Polícia Civil irá instaurar o inquérito para apurar as causas do acidente, sendo que a condutora e prováveis testemunhas deverão ser intimadas.