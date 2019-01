Criança morre afogada em piscina

O menino Heitor Costa de Souza, de 3 anos e 7 meses, morreu na manhã de domingo, 13, após permanecer por algumas horas internado no Hospital Metropolitano de Campinas. Ele se afogou em uma piscina.



A criança estava em uma chácara na cidade de Itapira, no Condomínio Bie II. Heitor estava com boias. Na piscina onde estava, havia outras pessoas, que não perceberam que o menino estaria se afogando.



O garoto foi socorrido e levado para o hospital em Campinas, mas não resistiu, vindo a falecer. A família é moradora do bairro Jardim do Lago, Zona Leste de Mogi Mirim. O sepultamento aconteceu na segunda-feira, 14, e contou com a presença de mais de 500 pessoas.