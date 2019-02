Acidente na SP-147, que liga Mogi a Itapira, mata três pessoas

Um grave acidente ocorrido na tarde do domingo, 10, resultou na morte de três pessoas, sendo duas no local e uma na madrugada seguinte. A colisão frontal envolvendo dois carros aconteceu na rodovia SP-147, estrada que liga Mogi Mirim a Itapira, em trecho itapirense, e causou um intenso congestionamento no sentido a Mogi Mirim.



Segundo apurado pela Polícia Rodoviária, o veículo Ford Ka, com placas de Itapira, seguia no sentido Mogi Mirim a Itapira, quando no quilometro 48, por motivos desconhecidos, atravessou o canteiro central, invadindo a pista contraria e colidindo frontalmente contra um Corolla, com placas de Santo André, que seguia sentido oposto.



O Ford Ka era ocupado por moradores de Itapira, tendo ao volante Danilo de Souza Soares Cardoso, e como passageiros sua esposa Luciana Ternero Gonçalves, 34, e seu sogro Osmar Gonçalves, 63. Pai e filha ficaram presos entre as ferragens e faleceram no local. Com várias fraturas, Danilo socorrido junto à Santa Casa de Itapira.



A terceira vítima fatal era ocupante do Corolla. Aparecida Alencar Garcia, 61, foi socorrida ao hospital de Itapira, mas faleceu na madrugada seguinte. Outras três pessoas ocupavam o Corolla. Elas também ficaram feridas, mas, sem gravidade.



A violência da colisão, foi tamanha que o Ford Ka, após atingir o Corolla, foi parar parcialmente em cima da defensa metálica do acostamento contrário que viajava. O Corolla, por sua vez, rodopiou na pista e parou no sentido contrário ao que seguia.



O acidente mobilizou a concessionária Intervias, Corpo de Bombeiros, SAMU e Polícia Rodoviária. Após os trabalhos pericias, os corpos foram removidos, por volta das 19h para o IML (Instituto Médico Legal). Somente após a remoção dos veículos é que o trânsito foi liberado.