Árvores em praças do Centro passam por análise

A Secretaria de Meio Ambiente começou na quarta-feira, 13, a realizar diversas análises nas árvores das praças São José e Rui Barbosa. O prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) acompanhou o início das atividades. O investimento no serviço é de aproximadamente R$ 12 mil.



Até o final deste mês, a Secretaria deverá receber o laudo constando o nível de resistência, a saúde e as recomendações sobre a erradicação ou não das árvores. De acordo com o cronograma elaborado em conjunto com a Plant Care – empresa contratada para a realização das análises – os trabalhos irão consistir em três etapas.



A fase inicial será a análise visual em 10 árvores classificadas como prioritárias pela equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente. Na sequência, as madeiras serão analisadas por um tomógrafo, a fim de verificar a capacidade de resistência e, em seguida, deverá ser utilizada uma miniagulha – também para testar a resistência das árvores.



“Em todos os procedimentos, os equipamentos utilizados possuem tecnologia que podem ser consideradas como a mais moderna em análises de árvores”, destacou o secretário de Meio Ambiente, Ivair Biazotto.



Para a direção do órgão municipal, as praças integram uma área que possui grande apelo popular, constituídas por árvores que são patrimônio e apropriadas ao ambiente da região central. “Vamos esgotar todas as possibilidades para que tenhamos o acesso a decisões e laudos incontestáveis, a fim de mantermos ou não às árvores, no sentido de garantir a segurança da população, bem como a preservação dos jardins”, complementou.







O prefeito Carlos Nelson acompanhou o início dos trabalhos na praça São José