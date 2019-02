Bandidos invadem casa nas Chácaras Ypê e agridem idosa

Uma idosa de 92 anos e sua cuidadora de 60 anos, foram vítimas de assalto ocorrido na noite de terça-feira, 29, nas Chácaras Ypê. Os bandidos invadiram a casa da idosa e levaram dinheiro, eletroeletrônico, bebidas e joias.



As vítimas do roubo, que foram encaminhadas para cuidados médicos, relataram aos guardas civis municipais Moreira e Isaias, que estavam no interior da moradia, quando pouco depois das 21h30, os cachorros passaram a latir insistentemente.



A proprietária da casa levantou-se para verificar o que poderia estar acontecendo e ao chegar na porta da sala, visualizou um desconhecido, que estava com uma faca nas mãos.



O suspeito descrito como moreno e magro, arrombou a porta de acesso a casa, invadindo a moradia e rendendo a idosa e sua cuidadora. Logo em seguida, outros dois criminosos entraram no local. Um dos assaltantes agrediu violentamente a idosa com socos no rosto e em um dos joelhos.



Nervosas e temerosas por suas integridades físicas, as duas mulheres foram mantidas na sala, enquanto o bando revirava o local. Foram roubados documentos pessoais, R$ 400,00 em dinheiro, um televisor Sony, bebida e joias.