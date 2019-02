Campeão olímpico de vôlei vem a Mogi no dia 21 de fevereiro

O ex-jogador de vôlei André Heller será a atração da edição de 2019 do Sesc Verão promovido pelo Sesc Campinas, com o apoio do Sincomércio Mogi Mirim e da Sejel (Secretaria da Juventude, Esportes e Lazer). As atividades do Sesc Verão em Mogi Mirim acontecerão no dia 21 de fevereiro, a partir das 14h, no Ginásio do Tucurão. O objetivo da iniciativa é oferecer à população de Mogi Mirim a oportunidade de conhecer um importante atleta que marcou a história do esporte nacional.



André Heller é dono de um currículo invejável, com vários títulos no país e no exterior. Pela seleção, na qual serviu por 12 anos, foi campeão das Copas do Mundo de 2003 e 2007, e das Olimpíadas de Atenas, em 2004. Também foi medalhista de prata nas Olimpíadas de Pequim, em 2008; esteve nos Jogos Olímpicos de Sydney, em 2000; e foi seis vezes campeão da Liga Mundial de Vôlei.



Além de contar um pouco de sua trajetória no vôlei, ele participará de uma vivência com os presentes, ensinando os fundamentos que o diferenciaram na carreira. O evento será aberto ao público.



Para o presidente do Sincomércio, José Antonio Scomparin, trata-se de uma excelente oportunidade de conhecer a modalidade esportiva de vôlei, praticá-la e ouvir depoimentos de um atleta profissional consagrado. O responsável pela Sejel, Osvaldo Dovigo, também destacou a oportunidade.



“O nosso corpo foi feito para estar em movimento, o bem-estar que uma vida ativa compensa todos os seus esforços, o que o Sesc Verão proporciona é o despertar da criança para a atividade física e a vantagem de ter uma vida saudável”. O Sesc Verão 2019 será o primeiro evento comemorativo, não oficial, pelos 250 anos que Mogi Mirim completa no dia 22 de outubro.