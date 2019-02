Cemmil abre processo seletivo para Mogi Mirim

O Consórcio Intermunicipal - CEMMIL - Pró-Estrada, está com processo seletivo aberto com 18 oportunidades de contratação e formação de cadastro reserva. Há vagas disponíveis nos cargos de Auxiliar Administrativo, Mecânico de Máquinas e Caminhões, Serviços Gerais, Eletricista, Operador de Roçadeira Manual e Pedreiro.



Para Mogi Mirim, serão destinadas 10 vagas para serviços gerais, três vagas para eletricista, duas vagas para operador de roçadeira manual, uma vaga para auxiliar administrativo, uma vaga para mecânico e uma vaga para pedreiro. Já para Mogi Guaçu, as vagas de auxiliar administrativo e mecânico são para cadastro reserva.

Com carga horária semanal de 44h, a remuneração dos aprovados varia de R$ 1.048,00 e R$ 1.800,00, mais vale alimentação e auxílio transporte. Os interessados podem efetuar inscrição até o dia 17 de fevereiro, através do site www.orhion.com.br. A taxa é de R$ 25.



A seleção compreenderá, como meio de avaliação dos inscritos, as provas objetiva e prática. No dia 26 de fevereiro, será publicado o edital com a homologação das inscrições e a convocação para as provas objetivas, contendo data, hora e local para a aplicação. Mais informações podem ser obtidas na consulta ao edital disponível no site https://cemmil.com.br.