Defesa Civil alerta para fortes chuvas nesta semana

A Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil divulgou boletim informando que áreas de instabilidade associadas com a aproximação de uma frente fria vinda do sul do País ajudam a organizar a umidade que vem da Amazônia e a causar pancadas de chuva dispersas no estado de São Paulo. O mau tempo teve início já na segunda-feira, 11, e deve seguir até sexta-feira, 15, atingindo várias áreas.



Haverá um acumulado de cinco dias com valores acima de 130mm na Região Metropolitana de Campinas. A partir de quinta, 14, as instabilidades perdem força de manhã, mas retornam na forma de pancadas de chuva forte de tarde e de noite, mantendo o tempo instável e chuvoso na sexta.



Por meio do alerta meteorológico, a Defesa Civil informa que a água mais aquecida na costa do Atlântico Sul favorece a formação de tempestades, com potencial para transtornos localizados em todo o Estado. Na faixa leste, em especial nas regiões litorâneas, são previstas chuvas fracas a moderadas de longa duração intermitentes e/ou persistentes, condição que eleva o risco de deslizamentos e o nível dos rios nessas áreas.



A Defesa Civil do Estado de São Paulo recomenda observar a ocorrência de árvores inclinadas, bem como trincas em terrenos, paredes e pisos - e também "muros embarrigados" - pois são sinais da possibilidade de deslizamento antes mesmo do início da chuva. Em situações como essa, a Defesa Civil deve ser acionada para vistoria. Em casos de deslizamento ou alagamento, recomenda-se não ultrapassar a área atingida e aguardar pelo término da chuva abrigado em local que não ofereça risco.



Para manter a população informada sobre as condições climáticas, a Defesa Civil disponibiliza gratuitamente alertas via SMS. Basta enviar uma mensagem com o número do CEP (sem ponto ou hífen) para o número 40199.