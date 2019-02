Eleitores devem procurar o cartório para revisão e cadastro biométrico

A 75ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, sediada em Mogi Mirim e que abrange os municípios de Artur Nogueira, Conchal, Engenheiro Coelho e Holambra, vai passar pelo processo de revisão do eleitorado. Por determinação do juiz Paulo Henrique Aduan Corrêa, os eleitores dessas cinco cidades têm até o dia 19 de dezembro para atender à convocação.



A revisão do eleitorado começou na segunda-feira, 4, no Cartório Eleitoral de Mogi Mirim. O horário de atendimento será das 12h às 18h. O eleitor deve agendar o atendimento previamente pelo site do TRE/SP (www.tre-sp.jus.br). Devem comparecer todos os eleitores inscritos ou transferidos até a data 31 de agosto de 2015. O cidadão será fotografado, terá coletadas as impressões digitais dos dedos das mãos e a assinatura.



Segundo explicou a chefe do Cartório Eleitoral de Mogi Mirim, Rogéria Beatriz Loura, a revisão do eleitorado também será aplicada em outros 478 municípios paulistas, por orientação do Tribunal Regional Eleitoral. Um dos objetivos é realizar o cadastro biométrico de todo o eleitorado até dezembro deste ano. Dessa maneira, a votação com identificação por biometria já estará disponível para as eleições municipais de 2020.



Para a revisão, o eleitor deverá comparecer ao cartório com um documento que comprove sua nacionalidade brasileira e um comprovante de residência. Serão aceitos RG, certidão de nascimento ou casamento, certificado de quitação de serviço militar, Carteira Nacional de Habilitação, contas de água, luz ou telefone em nome do eleitor dos últimos três meses, documento expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), contrato de locação em nome do eleitor e outros.



O cidadão que não atender à convocação poderá ter o título de eleitor cancelado. Sem o título regular, o eleitor não pode obter passaporte, carteira de identidade e CPF, matricular-se em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo, inscrever-se em concurso público, participar de concorrência pública, obter empréstimo em bancos oficiais, entre outros impedimentos.