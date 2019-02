Havan será inaugurada no dia 23 de março

Em novembro do ano passado, quando esteve em Mogi Mirim, o empresário Luciano Hang, presidente da maior rede de lojas de departamento do país, anunciou por meio de um vídeo de 50 segundos na Internet que a megaloja da Havan no município seria inaugurada em março. “Atenção, Mogi Mirim! Em março, aqui nesse terreno, você vai encontrar na SP-340 – rodovia - uma megaloja linda para Mogi Mirim e toda região”, disse na ocasião.



Agora, também por meio de um vídeo divulgado no perfil da Prefeitura no Facebook, o prefeito Carlos Nelson Bueno (PSDB) não só manteve a previsão inicial do empresário, como especificou a data da inauguração. “Fico feliz em poder compartilhar desse fato, que eu estive juntamente com alguns secretários lá na obra da Havan, que será inaugurada no dia 23 de março”, anunciou.



A visita de CNB à obra aconteceu na quarta-feira, 30, quando o diretor da Havan, Milton Hang, esteve no município para acompanhar a construção da nova unidade. Lá, ele pode conferir o avançado estágio das obras. O prefeito ressaltou a chegada do empreendimento num ano importante para Mogi Mirim. "É importante saber que Mogi Mirim, nos seus 250 anos de vida, vai ter uma inauguração tão importante como a Havan. Serão cerca de 250 empregos gerados em suas atividades”, destacou.



Desde 2015, Mogi Mirim vive a expectativa de receber uma loja da rede de departamentos, presente em 15 Estados e com 120 lojas em todo o país. Na ocasião, a empresa demonstrou interesse em instalar-se no município. Para isso, adquiriu uma área de 54.600 metros quadrados na avenida Pedro Botesi, às margens da rodovia SP-340 (Campinas – Mococa). No entanto, as negociações não avançaram.



Somente em agosto de 2017, o próprio Luciano Hang encontrou-se com Carlos Nelson para anunciar que as obras da unidade de Mogi Mirim seriam iniciadas, dando início ao processo de instalação. A megaloja de Mogi Mirim terá 7 mil metros quadrados, área de alimentação, Estátua da Liberdade e irá gerar cerca de 200 empregos diretos.



INDÚSTRIAS

No mesmo vídeo, Carlos Nelson anunciou que a Rede de Supermercados Sempre Vale, a Ingredion e a Cortag irão instalar centros de distribuição no Park Log, empreendimento para o setor industrial localizado no Km 149 na rodovia SP-340 (Campinas – Mococa). Juntas, as três empresas devem gerar de 200 a 300 empregos. “Sem falar no possível aumento da arrecadação”, destacou o prefeito.





Obras da Havan seguem em ritmo acelerado para a inauguração no próximo mês